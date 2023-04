Case popolari, pronti 16 milioni per la riqualificazione e costruzione di nuovi alloggi: la mappa dei progetti

Interventi per oltre sedici milioni di euro per le case popolari, tra opere di manutenzione e nuove costruzioni. E’ un piano corposo quello presentato dal Comune di Forlì e da Acer, l’Azienda di Forlì-Cesena che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio.

Diverse le linee di finanziamento del cospicuo pacchetto di risorse che provengono dai fondi Pnrr alla voce Pinqua, Piano nazionale per la qualità dell’abitare, dal Piano nazionale complementare, dai programmi regionali e dal super bonus 110%, oltre al contributo del Comune di Forlì che mette a bilancio un milione di euro per il piano straordinario il recupero di 50 alloggi sfitti e ulteriori 480 mila euro per la sistemazione di 70 appartamenti.

Gli interventi, 14 dei quali già in corso, interesseranno complessivamente 393 unità di edilizia pubblica, per una spesa complessiva di 16 milioni 610 mila euro, e consentiranno di recuperare e di rendere pienamente disponibili 140 nuovi alloggi entro la fine dell’anno, per rispondere all’emergenza abitativa di 800 famiglie in lista di attesa. L’amministrazione comunale e Acer fanno fronte comune sul tema degli alloggi sfitti, che a oggi sono 250 su 1.800 complessivi, e su quello della morosità che a Forlì tocca punte del 12% (più alte rispetto alla media provinciale) per un valore che, nel 2022, è stato di 275 mila euro.

Telecamere in via del Portonaccio

Nel dettaglio fornito dall’assessore al Bilancio Vittorio Cicognani, presente l'assessore al Pnrr Marco Catalano, gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, l’efficientamento energetico e il recupero delle facciate. Particolarmente importante quello in via del Portonaccio, che presenta criticità sia dal punto di vista edilizio che sociale. Qui si mette mano al parcheggio interrato da 50 posti con opere edili, elettriche, antincendio e di illuminazione, per un importo di 300 mila euro. L’inizio lavori è previsto in autunno per terminare nei primi mesi del 2024. Il parcheggio, attualmente chiuso, sarà poi dato in uso alle auto della questura e sarà videosorvegliato. Sempre in via del Portonaccio previsto anche un intervento di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche su 54 alloggi, per un importo lavori di 2 milioni 140 mila euro che si concluderanno a gennaio 2024.

Tutti gli interventi

Particolarmente significativo l’intervento in via dell'Autoparco, con la realizzazione ex novo di 28 nuovi alloggi, su quattro piani e con un piano interrato destinare a parcheggio, per un importo di 6 milioni e 500 mila euro, con inizio lavori nel mese di giugno e termine nel 2025.

In corso Garibaldi si procede con il rifacimento delle facciate dell’immobile al civico 319 con interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza e il posizionamento di rivestimenti in travertino per 600 mila euro. L’inizio lavori è previsto per l’autunno e il termine a metà del 2024.

Per la ristrutturazione degli alloggi di piazzale Porta Schiavonia è prevista la somma di 200 mila euro, in prevalenza si tratta di lavori murari e di tipo igienico, che si concluderanno nel 2024.

In via Molino Ripa sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e anti degrado per i 18 alloggi presenti, per un importo di 350 mila euro, programmati per i primi mesi del 2024.

Gli interventi prevedono anche il ripristino di 22 alloggi Erp attualmente sfitti, con opere di adeguamento dal punto di vista igienico e funzionale, tra via del Portonaccio, via Aquileia, corso Garibaldi, via Molino Ripa e via del Portonaccio, per complessivi 325 mila euro.

Grazie al super bonus 110% si potrà poi procedere all’efficientamento energetico di 20 alloggi in via Massarenti (1 milione 600 mila euro), di 24 alloggi in via Tramazzo (1 milione 50 mila euro) e di altri 16 in via Corbari (1 milione 500 mila euro). Attraverso il Programma straordinario della Regione è programmato il recupero di 20 alloggi per 540 mila euro.

Case sicure

Prosegue intanto il progetto Case sicure, presentato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo e dall'assessora al Welfare Barbara Rossi, che hanno incontrato le 14 famiglie residenti in via Fellini e a breve incontreranno quelle di via Marsala per capire necessità e problematiche. "L'obiettivo è di accrescere la qualità di vita e il benessere delle persone che abitano nelle case popolari - ha detto Mezzacapo - dopo aver verificato eventuali situazioni di criticità. Lo abbiamo fatto in via Marsala, con il ripristino del parcheggio assegnato ai Carabinieri, e lo faremo in via del Portonaccio, che diventerà un presidio di sicurezza e legalità".

Emergenza abitativa

“Siamo subito riusciti a creare con il Comune un sistema efficiente per il ripristino del patrimonio residenziale - ha detto il presidente di Acer, Giuseppe Tallarico, affiancato dal vice presidente Gianni Bisulli - con l’obiettivo di avere alloggi dignitosi a basso canone, canone che può arrivare anche a 40 euro, per le famiglie e le persone in difficoltà consentendo loro di vivere nelle migliori condizioni possibili”.

“Abbiamo intrapreso interventi di una portata che non ha precedenti - ha detto il sindaco, Gian Luca Zattini - con tre obiettivi precisi: ridurre al minimo il numero di edifici non disponibili in tempi di forte crisi abitativa, intervenire sulle criticità delle case popolari anche rispetto alla morosità coinvolgendo i servizi sociali e proseguire nella lotta al degrado. L’impegno economico dell’amministrazione è stato importante e siamo pronti a intervenire nuovamente il prossimo anno per fare fronte alle esigenze delle famiglie in difficoltà”.

Le principali notizie

Che cos'è il Pug: la città potrà crescere solo del 3%

Consumo del suolo: divorato il 25% del territorio comunale

Giro di vite nella pesca nei fiumi, monta la protesta

Tour de France: si studia un traguardo volante per Baldini

Si cercano autisti per autobus: le informazioni

Tutte le altre notizie di ForlìToday