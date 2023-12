Nuovo regolamento delle case popolari: farà punteggio anche l'anzianità in graduatoria

Cambia il regolamento per l'assegnazione delle case popolari a Forlì. Con una delibera del Consiglio comunale vengono apportate una serie di modifiche alle modalità con cui fare domanda e alla relativa graduatoria, che vede migliaia di nuclei famigliari in disagio abitativo in attesa di un'assegnazione. Per l'assessora al Welfare Barbara Rossi “si rende lo strumento maggiormente flessibile”, dal momento che “per la prima volta il bando sarà sempre aperto, con una piattaforma online con cui il cittadino potrà fare istanza in ogni momento, mentre la graduatoria verrà rivista ogni anno”. Tutto questo “permette di avere annualmente una fotografia del disagio abitativo”.

Il sistema di punteggio, basato su una scala con massimo 100 punti, prende in considerazione le condizioni oggettive del richiedente, come il disagio abitativo e le condizioni economiche, ma anche soggettive. Viene introdotto un nuovo criterio della permanenza nella graduatoria Erp: “Si valorizza chi ha da più tempo chiesto la casa senza mai ottenere l'assegnazione”, commenta l'assessora. Ci sono poi criteri di prevalenza a parità di punteggio, come l'anzianità del membro più attempato del nucleo famigliare, la disabilità certificata e gli anni residenza anagrafica o lavorativa nel comune di Forlì.

Si fanno più rigidi anche i criteri di esclusione, tra cui coloro che sono debitori di Acer in precedenti assegnazioni, i quali non possono fare nuova domanda fino all'estinzione del debito maturato. Stop anche alle assegnazioni straordinarie in situazioni di grave emergenza abitativa, che non potranno trasformarsi in assegnazioni definitive, ma massimo potranno avere una durata di 4 anni. “Non sarà più un modo per ottenere una casa popolare in via definitiva”, chiosa Rossi. E per quanto riguarda l'accesso alle case popolari da parte degli stranieri, rimane “il criterio di anzianità di residenza di tre anni nel territorio regionale, cioè quanto è previsto dal regolamento della Regione”.

Il testo è stato oggetto di proposte di modifiche da parte dell'opposizione. Sofian Hafi Alemani (Pd) ha chiesto di rivedere il principio dell'anzianità in graduatoria, "che non ha a che vedere con le condizioni oggettive e soggettive di disagio abitativo", chiedendo di mantenerlo provvisoriamente fino al 2025. Federico Morgagni (Forlì e Co) ha chiesto senza ottenerle, modifiche ai criteri per i punteggi attribuiti alla residenzialità e alle giovani coppie. Il nuovo regolamento è stato approvato infine con il solo voto contrario di Federico Morgagni (Forlì e co) e con l'astensione del Pd e del centro-sinistra, che si è visto approvati alcuni emendamenti, tra cui il ripristino del punteggio attribuito ai nuclei famigliari in cui è avvenuta violenza.

Per Alemani, tuttavia "il problema principale resta la carenza nelle ristrutturazioni. Non siamo in grado di recuperare alloggi sfitti e a darli a famiglie idonee in graduatoria e quindi diamo loro un contentino attribuendo punteggio per la permanenza in graduatoria". Ha replicato, però, l'assessora al Welfare Barbara Rossi: "Abbiamo già speso 1,2 milioni per rendere fruibili gli alloggi che non lo erano, altri fondi saranno disponibili per 1,4 milioni. Volevamo dare ulteriore risorse ma Acer le ha rifiutate per indisponibilità di ditte per effettuare gli immediati ripristini". Entro marzo 2024, conclude Rossi, gli alloggi recuperati saranno comunque 140 e saranno messi a disposizione della graduatoria". Per l'esponente del Pd, infine, "la minoranza ha mostrato che vuole essere propositiva per perfezionare un testo col dialogo". E conclude: "E' giusta l'impostazione di rendere il bando aperto".