Case popolari, il Comune mette mano al regolamento per l'assegnazione: anzianità primo criterio

Possibilità di presentare la domanda in qualsiasi momento, con un aggiornamento annuale della graduatoria; anzianità come primo criterio di prevalenza; un punteggio per l'anzianità di permanenza in graduatoria; stop al passaggio dell'assegnazione straordinaria in definitiva. Il Comune di Forlì mette mano al regolamento per l'assegnazione delle case popolari sulla base della legge regionale in materia e le principali novità, ha spiegato in commissione l'assessora competente Barbara Rossi, riguardano in primo luogo la modalità del bando pubblico, che da generale diventa aperto. Dunque in ogni momento sarà possibile presentare la propria domanda su una piattaforma online, con la durata fino a quattro anni se non viene aggiornata. Con l'entrata in vigore del regolamento, precisa Rossi, "entro 90 giorni si procederà all'avviso pubblico" per avere poi il prima possibile la prima graduatoria generale che farà perdere di efficacia a quella attualmente vigente con circa un migliaio di domande pendenti. La graduatoria verrà aggiornata ogni 12 mesi, così da non rendere perenne il lavoro di istruttoria. Anche perché ci si aspetta tra le 1.200 e le 1.300 domande. Il punteggio massimo, prosegue l'assessore, sale da 95 a 100 punti, definito attraverso cinque macroaree. Per le condizioni oggettive di disagio abitativo 25 punti, di cui otto, ed è una novità, per chi è accolto dal privato sociale convenzionato in housing first, 10 per chi è sotto sfratto non per morosità colpevole e altri punti per chi deve lasciare l'appartamento per un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, per pubblica utilità, per ragioni di servizio, perchè inidoneo, in seguito a divorzio. Esclusa invece l'ipotesi di sovraffollamento perchè legata spesso solo a fatti anagrafici.

Per le condizioni economiche i punti sono 20 in base a Isee e incidenza dell'affitto sul reddito; per le condizioni soggettive 35: ci sono per esempio tre punti per ogni minore, un punteggio specifico per monogenitori, anziani, disabili, disabili minori, giovani coppie e per chi è in carico ai Servizi sociali. Ci sono infine 15 punti per l'anzianità di residenza anagrafica o lavorativa e, altra novità, cinque per l'anzianità di permanenza in graduatoria. Nel nuovo regolamento, continua l'assessore, cambiano anche i criteri di prevalenza a parità di punteggio, l'anzianità anagrafica supera quella di residenza e la disabilità, e vengono aggiornate le cause di esclusione, con domanda preclusa fino a 10 anni: tra queste la morosità con Acer, chi non accetta un'assegnazione o non occupa l'alloggio, chi è autore di gravi violazioni d'uso. Sul fronte degli standard abitativi, si migliora la possibilità di avere un appartamento più adeguato alle proprie esigenze, con qualche possibile criticità però per i cittadini stranieri che devono fare il ricongiungimento familiare. Infine le assegnazioni straordinarie per gravi emergenze non si trasformeranno più in definitive, ma dureranno due anni, rinnovabili, e viene legittimato il progetto Case sicure, che ha rafforzato i controlli e prende in esame le situazioni più difficili in collaborazione con la Polizia locale. Il 25 ottobre il regolamento è stato posto al confronto con i tre sindacati degli inquilini, conclude l'assessore Rossi, che ne hanno dato una "valutazione positiva", dato che le loro istanze se possibile sono state accolte. Qualche critica in particolare sul parametro per la presentazione della domanda dei tre anni consecutivi di residenza in regione, che è previsto dalla legge regionale e su cui è avviata una riflessione. (fonte Dire)