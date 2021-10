Casemurate in lutto: addio a Graziella Garoia, cuore pulsante del Comitato di Quartiere

Casemurate è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Graziella Garoia, il cui cuore si è spento lunedì pomeriggio. E' stata componente del Comitato di Quartiere di Pievequinta-La Caserma-Casemurate ininterrottamente dal 2002 ad oggi. Un ruolo, ricorda il coordinatore Alessandro Righi, ricoperto "con impegno e passione tanto che aveva dato la sua disponibilità candidandosi anche per il prossimo Comitato che verrà eletto il 24 ottobre". Dal Comitato di Quartiere le "più sentite condoglianze" al marito, alle figlie, alla sorella e a tutti i familiari.