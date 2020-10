Santa Sofia non è più "covid free": giovane coppia positiva. E chiudono alcuni locali

Santa Sofia non è più "covid free". Con un video pubblicato giovedì sera su Facebook, il sindaco Daniele Valbonesi ha comunicato due nuove positività. "Si tratta di una giovane coppia, attualmente in isolamento domiciliare. - ha spiegato -. Entrambi sono in buone condizioni di salute. Nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone tutti i familiari, colleghi di lavoro e persone frequentate". Ma non è l'unica novità resa nota dal primo cittadino.

"Ci saranno alcuni locali chiusi per precauzione - ha aggiornato Valbonesi -. Nei giorni scorsi c'è stata infatti la presenza di un uomo, residente a Forlì, risultato poi positivo al tampone. I gestori dei locali e tutti coloro che sono venuti a contatto con questa persona saranno sottoposti a screening secondo le procedure previste dall'Ausl".



"Il virus circola, ma non dobbiamo perdere la calma. Bisogna aumentare tutte le precauzioni e cautele - è il messaggio del sindaco -. Agli anziani e chi ha patologie li invito a limitare la frequentazione nei luoghi pubblici, senza dimenticare di indossare la mascherine. Serve ancora più attenzione e responsabilità", ricordando ai cittadini anche di igienizzarsi spesso le mani e mantenere i distanziamenti del caso.