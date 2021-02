Focolaio al Classico, 31 positivi in totale e otto classi in quarantena: sospesa la didattica in presenza

Il dirigente scolastico Marco Molinelli ha ritenuto di sospendere, per una settimana, la didattica in presenza per tutte le classi del plesso, in favore di quella a distanza.

Salgono a 31 i contagiati al covid-19 del liceo classico "Morgagni". L'Igiene Pubblica ha disposto la quarantena di due classi, dove sono risultati positivi in entrambi i casi un docente ed uno studente. Salgono così a otto le classi in quarantena nel giro di pochi giorni. Sempre nella scuola di viale Roma sono risultati positivi altri due insegnanti, con tampone di controllo per le classe interessate. Il dirigente scolastico Marco Molinelli ha ritenuto di sospendere, per una settimana, la didattica in presenza per tutte le classi del plesso, in favore di quella a distanza.

"Si tratta di una situazione molto delicata che stiamo seguendo con la massima attenzione - spiega il sindaco Gian Luca Zattini - d’intesa con l’igiene pubblica, il preside dell’Istituto e il Presidente della Provincia, Gabriele Fratto, ci siamo subito attivati per garantire prima di tutto la salute dei nostri ragazzi e quella del corpo docenti. Quello che mi preme ribadire tuttavia è che la scuola è un luogo sicuro, la cui offerta è stata ragionata e ricalibrata mettendo al primo posto il rispetto dei protocolli di sicurezza, la riconversione degli spazi di insegnamento e la riformulazione della didattica. Insieme, ognuno nell’ambito delle sue competenze, stiamo lavorando per consentire un ritorno in classe il prima possibile, nella piena consapevolezza che non dobbiamo abbassare la guardia e che il virus è ancora in circolo”.

Altri casi

Altri casi, in totale sei alunni contagiati, sono emersi alla scuola media di Forlimpopoli, alla scuola media e alla scuola primaria di Santa Maria Nuova di Bertinoro, alla scuola media e alla scuola primaria di Castrocaro, e al liceo artistico e musicale "Canova".