Coronavirus, come è cambiata la situazione nell'ultima settimana: calano i contagi nelle scuole

Prosegue il calo dei contagi da covid-19 in Romagna anche nel periodo dal 9 al 15 maggio. Su 22.659 tamponi (molecolari e antigenici) eseguiti, ne sono risultati positivi 4.931(21.8%), con un calo rispetto alla settimana di 656 casi, più evidente nel Ravennate (da 2.197 a 1.786) e nel Cesenate (da 1.054 a 903). Più lieve la flessione nel Riminese (da 1.453 a 1.380) e nel Forlivese, da 883 a 862). Non risultano casi di variante XJ, ma prevale la variante Omicron. In lieve diminuzione anche il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni ogni 100mila abitanti in tutti i distretti dell'Ausl Romagna.

Nel Forlivese i casi attivi all'8 maggio sono 1.529: 72 Bertinoro, 50 Castrocaro, 18 Civitella, 6 Dovadola, 785 Forlì, 111 Forlimpopoli, 11 Galeata, 75 Meldola, 15 Modigliana, 34 Predappio, 6 Premilcuore, 20 Rocca San Casciano, 38 Santa Sofia e 2 Tredozio. E' "covid free" il Comune di Portico di Romagna e San Benedetto, con nessun caso attivo. Per quanto riguarda i focolai, da tre a sei, cinque dei quali in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie. Parallelamente al calo dei positivi si registra anche un calo dei contagi in ambito scolastico, da 150 a 136: il maggior numero di casi è alle elementari (47), poi 39 alle superiori, 30 alle medie, 13 nella fascia 3-5 anni e 7 in quella 0-3.

In flessione anche il numero dei ricoverati, da 197 a 145, corrispondente ad un calo del 28,6%, sei dei quali in terapia intensiva. Sono 22 i decessi, cinque dei quali nel Forlivese, 2 nel Cesenate, 3 nel Riminese e 12 nel Ravennate. Sono 136 i lavoratori sospesi perché non vaccinati (nel Forlivese 24 alle dirette dipendenze dell’Ausl Romagna e 5 in convenzione). Per quanto riguarda le vaccinazioni al 16 maggio, sono 904.667 le prime dosi somministrate (326.751 in provincia di Forlì-Cesena), mentre in 868.821 hanno ricevuto la seconda dose (314.629), in 598.946 la terza (216.524) e 21.228 la quarta (la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, 6.304 in provincia), a cui vanno aggiunte 110.012 dosi somministrate dai medici di medicina generale (45.134 in provincia).