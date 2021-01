Casi di coronavirus alla Drudi: cinque ospiti positivi trasferiti

Cinque ospiti della casa di riposo "Drudi" di Meldola positivi al covid-19. A renderlo noto è il sindaco Roberto Cavallucci, che illustra la situazione all'interno della struttura: "Nel rispetto dei protocolli previsti, l'Ausl ha disposto il trasferimento in un’altra struttura dotata di Polo Covid dei 4 ospiti asintomatici ed il trasferimento in ospedale del quinto ospite sintomatico per monitorare le sue condizioni di salute".

"I famigliari sono stati informati telefonicamente e al momento non si segnalano criticità - prosegue Cavallucci -. Siamo in attesa dell’esito dei tamponi degli operatori della struttura. A martedì risulta un solo operatore positivo. Il 18 gennaio l’Igiene Pubblica effettuerà ulteriori tamponi di screening agli ospiti ed agli operatori della Struttura per monitorare la situazione".

Cavallucci ha fatto il punto sulla situazione dell'epidemia nel territorio meldolese: "Risultano clinicamente guariti 16 nostri concittadini, mentre sono stati 35 i nuovi casi rilevati. Complessivamente sul nostro territorio comunale si registrano 65 casi di positività (la settimana scorsa erano 46), di cui 59 in isolamento presso il proprio domicilio e 6 ricoverati in ospedale".