Coronavirus, altri due contagiati al Classico e allo Scientifico. Ma niente quarantena

Continua l'attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, per limitare la diffusione del covid-19 nelle scuole. E' stato accertato un nuovo studente positivo al Liceo Scientifico: il caso non è collegato a quelli comunicati giovedì pomeriggio dalla stessa Igiene pubblica (due compagni di classe ed un terzo studente di un'altra sezione). Il personale dell'Ausl ha disposto che la classe di appartenenza non sia messa in quarantena e che gli alunni, gli insegnanti e il personale non docente effettuino il tampone e adottino tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni.

Un'altra positività è emersa al Liceo Classico: anche in questo caso tampone di verifica, distanziamento e mascherina al banco per due settimane. Contagiato anche un alunno della scuola media di Meldola. La classe non è finita in quarantena, ma studenti, docenti e personale scolastico dovrà effettuare il tampone. Disposta la mascherina al banco per 14 giorni e l'adozione di tutte le misure di distanziamento.