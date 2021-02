Focolaio di Coronavirus al Liceo Classico: le classi in quarantena diventano tre

Dopo la quarantena scattata per una sezione dove sono emersi quattro contagiati, l'Igiene Pubblica ha replicato lo stesso provvedimento per altre due classi

Aumenta il numero delle classi in quaratena al Liceo Classico "Morgagni", che sale a tre, oltre ad alcuni docenti. Dopo la quarantena scattata per una classe dove sono emersi quattro contagiati, l'Igiene Pubblica dell'Ausl Romagna ha replicato lo stesso provvedimento per altre due classi il giorno successivo: mercoledì infatti è scattata la massima misura di prevenzione per altre due classi. In una i positivi sono risultati ben 9 nove (è stato anche disposto il tampone di controllo al decimo giorno per pluri-positività), mentre in un'altra è risultato positivo uno studente a seguito dell'attività di screening. Sempre al Classico è emersa anche la positività di un docente (e disposto un tampone di controllo per la classe di riferimento). Le positività nel focolaio del Liceo Classico sono così circa una ventina.

"Sono classi collegate all'attività di due docenti, che già mancavano dalla scorsa settimana per la positiva al Covid - spiega il preside Marco Molinelli -. Applichiamo scupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli ed è difficile dire se qualcosa non ha funzionato e dove. Seguiamo l'alternanza settimanale in aula e a distanza al 50%, purtroppo in questo caso c'è stata la contingenza che le classi e gli insegnanti coinvolti erano tutte in presenza. Questa situazione ci deve spingere a comportamenti individuali ancora più scrupolosi, anche se si è fatto tutto quello che si poteva fare".

Il Classico non è certo l'unica scuola coinvolta nella scoperta delle positività. Sempre mercoledì in quarantena è finita anche una sezione dell'asilo nido "Piccolo Blu" di Forlì, dove è risultato contagiato un collaboratore scolastico. E' stato disposto il tampone di controllo per i bimbi e il personale scolastico coinvolto. Positivi inoltre un alunno della primaria "Dante Alighieri", uno studente dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci" e due studenti di distinte sezione della scuola media "Manlio Marinelli" di Forlimpopoli.