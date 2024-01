L'odissea per un affitto di una donna vittima di violenza: picchiata dall'ex ha lasciato la casa, dormendo anche in macchina

E' stata picchiata dall'ex convivente lo scorso autunno. Da allora Gloria, questo il nome di fantasia per proteggere la sua identità, è alla ricerca di un tetto dove poter vivere in modo stabile. Un desiderio di cambiare vita e di ripartenza che però va a sbattere con grosso problema: l'estrema difficoltà a trovare casa in affitto a Forlì, con quelle poche che sono sul mercato per le quali vengono chieste molte garanzie, che finiscono così per tagliare fuori chi è più fragile. Col risultato che è stata costretta anche, in alcune occasioni a dormire in auto, nonostante il freddo dll'inverno.

Gloria fino ad ora ha potuto contare sull'aiuto di una conoscente, ma si tratta di una soluzione temporanea e che non può continuare. "Ho un contratto di lavoro agricolo in un'azienda del Forlivese regolarmente retribuito, ma per avere una casa in affitto serve un contratto a tempo indeterminato", è la problematica sottolineata.

Gloria, che da 18 anni ha residente in un comune del Forlivese, racconta la sua esperienza: "Era il 30 ottobre quando il mio ex compagno mi ha picchiato con calci e pugni. Sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. I medici mi hanno refertata con cinque giorni di prognosi". Il caso è stato denunciato, uno dei tanti casi che emergono di violenza sulle donne. Dopo quest'esperienza la cittadina non è più tornata a casa, trovando appoggio da un'amica. "Ogni tanto riesce ad ospitarmi, ma quando non può sono costretta a dormire in auto - è la testimonianza -. Mi sono rivolta agli assistenti sociali, che non hanno una casa da darmi, ma si sono detti disponibili a pagare tre mensilità d'affitto. Ma il problema è che per avere un tetto viene richiesto un contratto a tempo indeterminato".

La lettrice si è rivolta anche al Centro Donna, "ma purtroppo non hanno appartamenti a disposizioni". E così si è rivolta all'amministrazione comunale del comune di residente. "Mi è stato proposto di andare a dormire alla Caritas, ma non sono una senzatetto che non ha un lavoro. Ho un figlio (da un precedente compagno, ndr) e ho necessità dei nostri spazi. Non chiedo soldi, ma chiedo un alloggio. Sono una cittadina onesta che ha sempre pagato le tasse". Gloria ha provato anche a far domanda per ottenere una casa popolare, anche qui senbza successo "Avevo solo 17 punti". La sua battaglia andrà avanti: "Sono pronta a dormire sotto il Municipio".