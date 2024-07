Febbre Oropouche, c'è un forlivese tra i primi quattro casi accertati in Italia: ricoverato una settimana dopo un viaggio a Cuba

Un virus d’importazione ancora poco conosciuto, chiamato Oropouche e appartenente alla famiglia delle arbovirosi come la Dengue e il West Nile, è stato diagnosticato ad un cinquantenne forlivese di rientro da un viaggio a Cuba. Si tratta di uno dei quattro casi al momento riscontrati in Italia. Il caso, dettaglia il professor Francesco Cristini, primario dell'Unità Operativa di "Malattie Infettive" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, risale a metà giugno. "Il paziente era giunto da Cuba, accusando i primi sintomi pochi giorni dopo il rientro - spiega -. Accusava febbre elevata, mal di testa intenso, dolori diffusi osteoarticolari. I sintomi sono molto simili a quelli della ben più diffusa Dengue".

L'uomo, prosegue Cristini, "è stato ricoverato per circa una settimana, fino a risoluzione della febbre e miglioramento dei dolori". Quanto alle cure, "non esistono terapie per questo virus, solo terapia di supporto, soprattutto idratazione per la febbre, e farmaci antidolorifici". Ma che cos'è il virus Oropouche? "Si tratta di una arbovirosi, ossia una malattia virale trasmessa da vettori, che nel caso specifico sono moscerini, che si chiamano Culicoides. Forse esistono altri vettori". Il professor chiarisce anche sulle precauzioni da prendere: "Quando si viaggia in centro e Sud-America bisogna prendere le stesse precauzioni della Dengue, ossia bisogna proteggersi dalle zanzare. Ma mentre per la Dengue ora esiste un vaccino, destinato solo a soggetti selezionati che fanno viaggi lunghi o che si sono già ammalati e devono viaggiare, per Oropouche non esiste vaccino".

I casi in Italia

In Italia il primo caso di febbre Oropouche è stato accertato in un viaggiatore 25enne in Veneto, mentre altri due casi sono stati diagnosticati in Lombardia. Sono stati diagnosticati grazie a un test innovativo messo a punto dall'unità di bioemergenze dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano. L'equipe, diretta da Maria Rita Gismondo ha sviluppato il test diagnostico che consente finalmente di rilevare il patogeno che causa la Oropouche. Si tratta di un patogeno originariamente diffuso nella regione amazzonica e recentemente arrivato in Italia.

"L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia - ha dichiarato Gismondo - è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basa principalmente su tecniche molecolari homemade. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento".

I casi in Sud America

Il virus sta allertato scienziati ed esperti di salute pubblica. Il Brasile ha segnalato quest’anno già 5530 casi, rispetto agli 836 dello scorso anno. Anche Bolivia, Colombia e Perù si è registrato un aumento. Sebbene il virus sia tradizionalmente endemico nel bacino amazzonico, ora sta infettando anche le persone lontane dalla foresta pluviale. Un’ondata che preoccupa quindi gli scienziati in quanto il virus potrebbe essere il prossimo a causare una grande epidemia nell'America Latina, che ha già combattuto le epidemie di Zika e Chikungunya.