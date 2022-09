Liceo Artistico e la rotazione delle classi all'Itaer, la Provincia: "Soluzione temporanea, attenzione massima"

"L'attenzione e l'impegno della Provincia per le scuole di propria competenza è massima". L'ente di Piazza Morgagni, attraverso una nota, interviene sul caso "Canova" dopo le osservazioni del consigliere regionale della Lega e capogruppo a Forlì, Massimiliano Pompignoli, che ha voluto dar voce "al clima di protesta che da qualche giorno serpeggia all'istituto scolastico a causa del continuo via vai di studenti e professori in aule e plessi di tutta la città". "La Provincia ha garantito l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza per oltre 20.000 studenti del territorio - esordisce la nota -. Tutte le soluzioni adottate e i lavori svolti per individuare o adeguare nuove aule, laddove si sia registrato un bisogno per esempio dettato da un aumento del numero di iscritti, sono stati il frutto di una positiva e proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle istituzioni scolastiche, dai suoi dirigenti e collaboratori. Nel caso specifico del Liceo Artistico Musicale A. Canova occorre ripercorrerne la sua storia per comprendere le ragioni della attuale situazione e delle scelte compiute dall’amministrazione provinciale per l'anno scolastico 2022-2023".

"La città di Forlì oltre dieci anni fa (anno scolastico 2011-2012) fu individuata come sede idonea all'istituzione in Romagna di un unico Liceo Musicale Statale, grazie ad una proficua collaborazione tra Istituzioni locali e regionali e stakeholders del territorio, che portò alla nascita del Liceo Artistico e Musicale, dando così seguito ad un importante processo di riforma (Dpr 89/2010) che segnò una assoluta novità nel panorama della istruzione secondaria superiore del nostro Paese - è la premessa -. La collaborazione si concretizzò in una convenzione decennale che prevedeva un contributo significativo da parte dell'amministrazione comunale, sia in termini economici che di spazi (cinque aule) per la didattica all'interno della scuola Diego Fabbri e di Palazzo Sangiorgi (sede dell'Istituto Angelo Masini) per i laboratori didattici con gli strumenti musicali".

"Nel 2020, a seguito dello scoppio della ondata pandemica Covid-19 e delle relative misure di contenimento per le scuole, si decise, su richiesta dell'Istituzione scolastica, di cercare aule più ampie di quelle in uso dal Liceo all'interno della Diego Fabbri - argomenta la nota -. Fu così che la Provincia, dopo una ricerca a tutto tondo di spazi adeguati all'interno del territorio comunale, chiese al Comune di Forlì di poter utilizzare un'ala al primo piano dell'ex Gil, allora vuota. Il contratto di locazione fu stipulato per l'anno scolastico 2020-2021 poi prorogato per quello successivo. Venendo meno la disponibilità per un'ulteriore proroga, la Provincia ha lavorato per individuare una soluzione temporanea all'interno di un edificio di sua proprietà. Sono stati così individuati 5 locali ampi (4 da 73 metri quadrati e 1 da 53 metri quadrati) al piano terra dell'Itaer, non utilizzati a fini didattici, che sono stati adattati, in accordo con le autorità competenti, per ospitare a rotazione 5 classi del Liceo Canova per l'anno scolastico 2022-2023".

La Provincia, continua l'ente, "si è inoltre preoccupata di concordare con Start Romagna e Amr il potenziamento del collegamento, con due navette, da punto bus a Itaer negli orari di ingresso degli studenti del Canova, che non coincidono con quelli degli studenti di Itaer e di deviare la linea di collegamento da Cesena al Canova per consentire agli studenti di scendere davanti a scuola".Viene inoltre precisato "che la sede del Liceo Canova di viale Salinatore è stata oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti: contestualmente all’avvio dell’anno scolastico si è concluso il cantiere relativo agli anti sfondellamenti che ha interessato 20 aule, per un totale di 1300 mq di superficie e un investimento di 200.000 euro". È intenzione dell'ente inoltre "intervenire sulla facciata dell'edificio inserendo tale opera nel prossimo piano investimenti. L'attenzione e l'impegno della Provincia per le scuole di propria competenza è massima: attraverso le risorse del Pnrr sono in cantiere diversi interventi che amplieranno gli spazi delle istituzioni scolastiche di Forlì: cantiere dell’ex Oliveti, nuova palazzina al centro studi Allende e nuova palestra dell'Itaer".