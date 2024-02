Pomeriggio alla scuola materna, Casara replica a Rinaldini: "Falso dire che è mancato il confronto con le famiglie"

L’assessora con delega alle Politiche Educative, Paola Casara, prende la parola in merito alle nuove disposizioni del Comune sul servizio pomeridiano reso dalle scuole materne comunali, replicando al commento del candidato sindaco per il centro-sinistra Graziano Rinaldini e rispondendo ai dubbi manifestati da alcune famiglie. Parla di "inesattezze" quelle pronunciate da Rinaldini: "Comprendo e giustifico la sua profonda inesperienza su un tema così delicato e complesso che, a Forlì, coinvolge più di cinquecento bambini. Quando si parla di servizi educativi e scuole per l’infanzia lo si deve fare con grande consapevolezza, non ‘per sentito dire’. Diversamente, si rischia di dequalificare la tematica, prestando il fianco a facili strumentalizzazioni".

Gli incontri con le famiglie e la Consulta dei genitori

"Per prima cosa va detto che la decisione di rimodulare il servizio di uscita pomeridiana dei più piccoli è figlia di un lungo percorso interlocutorio con le famiglie, gli educatori e la stessa Consulta dei genitori - dettaglia l'assessora -. Le nuove modalità di fruizione del servizio di prolungamento pomeridiano, infatti, oltre a essere largamente diffuse in tutta la Regione, sono state discusse già lo scorso anno all’interno del coordinamento e della commissione pedagogica, per poi approdare all’ordine del giorno della Consulta dei genitori lo scorso novembre".

"Non solo - aggiunge -. Quest’Amministrazione ha riconvocato la Consulta all’inizio di febbraio e ha previsto un nuovo momento di approfondimento i primi di marzo con la commissione pedagogica". "Sotto il profilo del metodo, dunque, è assolutamente falso e strumentale dire che è mancato un percorso condiviso con le famiglie e un confronto con la Consulta - prosegue Casara -. Di questo, come di molti altri aspetti riguardanti le politiche educative del Comune di Forlì, Rinaldini dovrebbe informarsi adeguatamente se nutre legittime velleità amministrative.”

"Non si tratta di una novità, ma di un obbligo di legge"

Nel merito, continua l'assessora, "le ragioni che hanno portato a questa decisione sono numerose e riguardano le condizioni di sicurezza dei bambini e del personale e la necessità di migliorare l’organizzazione delle attività didattiche pomeridiane. Il servizio pomeridiano nelle scuole dell'infanzia, peraltro, è da sempre legato all'attività lavorativa dei genitori (regolamento approvato in consiglio comunale a decorrere dal 2008 e successive modificazioni) e non vi si può accedere se non previa presentazione della documentazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesta l'orario lavorativo dei genitori. Non si tratta di una novità, ma di un obbligo di legge".

"Forlì è da sempre un modello per la comunità educante"

Al netto di queste considerazioni - conclude l’assessora - è importante sottolineare come la nostra rete delle scuole dell’infanzia sia caratterizzata da una grande flessibilità, da servizi di altissima qualità e da equipe educative modulate sulle esigenze dei singoli bambini e su quelle delle rispettive famiglie. Per queste ragioni, Forlì è da sempre un modello per la comunità educante e un punto di riferimento su scala nazionale. Lo abbiamo ricordato anche nel corso delle tre giornate di studio e approfondimento su Gianni Rodari. Chi afferma il contrario pecca di una grave superficialità informativa".