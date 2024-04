Scuola dell'infanzia a rischio chiusura a San Lorenzo, l'assessora: "In atto serie di azioni per arrivare a 15 iscrizioni"

Il caso della possibile chiusura della scuola dell'infanzia di San Lorenzo in Noceto, motivato dal calo del numero degli iscritti, evidenziato attraverso una missiva dai cittadini Gabriele Brunelli e Nevio Fabbri è stata al centro di un question time del capogruppo di Forlì & Co, Federico Morgagni. "Un'eventualità di questo tipo creerebbe disservizi e disagi alle famiglie", le parole dell'esponente dell'opposizione, rimarcando come la chiusura andrebbe "ad aggravare un trend caratterizzato da una costante riduzione dei servizi, che rischia di riflettersi in un crescente isolamento e alla lunga in un rischio di spopolamento delle frazioni".

L'assessora alle Politiche Educative, Paola Casara, ha tenuto a precisare che la scuola dell'infanzia di San Lorenzo in Noceto "non è di competenza comunale, bensì statale. Ciò nonostante, l'amministrazione comunale, in accordo con la dirigente scolastica e con l'ufficio scolastico della sede di Forlì, ha condotto iniziative a sostegno della scuola stessa. Per aprire la sezione servono 15 iscrizioni, che al momento sono arrivate a undici. Ci siamo interfacciati per incontrare i rappresentanti di quartiere e abbiamo incontrato i genitori coinvolti".

L'amministrazione comunale è al lavoro per trovare delle soluzioni. "Abbiamo proposto ai genitori, che non hanno trovato risposta nella scuola scelta in prima assegnazione, la disponibilità del posto in questa scuola. Abbiamo condiviso con la dirigente scolastica anche altre forme di disponibilità, come ad esempio l'ampliamento del servizio di pre e post scuola che viene organizzato per la scuola primaria nell'eventualità che l'ufficio scolastico concede una cattedra ridotta visti i numeri dei potenziali bimbi iscritti. Quindi abbiamo messo in atto una serie di azioni per cercare di agevolare la classe minima di 15 bambini". Infine Casara ha ricordato che "come Comune di Forlì abbiamo elaborato un progetto per incentivare le iscrizioni dei bimbi di tre anni".