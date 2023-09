Caso sospetto di arbovirosi, rientra l'allarme: dagli esami esito negativo

Falso allarme. Gli esiti degli esami hanno dato risultato negativo in merito al caso sospetto di arbovirosi a Panighina. Dopo la comunicazione dell'Ausl Romagna erano stati predisposti interventi di disinfestazione straordinaria nella zona di via Consolare in attesa del responso degli accertamenti, che hanno dato esito negativo. "Le disinfestazioni straordinarie previste per le giornate di mercoledì e giovedì non verranno effettuate - comunica la sindaca Gessica Allegni -. Ringrazio gli uffici per le comunicazioni puntuali e la cittadinanza per la collaborazione".