Caso sospetto di arbovirosi: si attendono i responsi, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre

Disinfestazione contro la zanzara tigre, nella zona di via Consolare prospiciente al parco di Panighina. La misura è stata stabilita dalla sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, dopo "la segnalazione di caso sospetto di arbovirosi". Per cui, specifica la prima cittadina, "in attesa degli esiti definitivi delle analisi, in base al protocollo di Ausl si rende necessario effettuare e programmare alcune disinfestazioni nelle zone interessate. Sono state già opportunamente informate le famiglie". La disinfestazione è iniziata martedì e proseguirà nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 22 e fino alle 00 del giorno seguente.

In questi orari, spiega la sindaca, occorre "mantenere chiuse porte e finestre; non lasciare appesi all’esterno abiti in fase di asciugatura o già asciugati, giochi, ciotole per animali; e mettere al riparo gli animali e proteggere eventuali vasche con pesci. In caso di consumo di ortaggi e frutta prodotti all’interno dell’orto domestico è necessario un lavaggio molto accurato per i successivi 30 giorni. Inoltre vanno lavati accuratamente anche tavoli, sedie e giochi, se all'esterno e non ricoperti, prima di essere utilizzati".

Nella mattinata di mercoledì tecnici e operatori della ditta di disinfestazione incaricata hanno effettuato un trattamento ”porta a porta”, in cortili e giardini privati. "Il trattamento consiste nella rimozione di focolai (ristagni di acqua) presenti, nel trattamento di tombini e focolai non rimovibili con prodotti antilarvali e nel trattamento contro le zanzare adulte - spiega Allegni -. È inoltre necessario adottare modalità di protezione individuale dalle punture di zanzara". La sindaca ribadisce che si tratta di una misura precauzionale: "in caso di esito negativo delle analisi in corso sulla presenza della 'zanzara infetta', i trattamenti in programma nelle serate successive saranno sospesi".

Le arbovirosi

Le arbovirosi, come viene illustrato dall'Istituto Superiore di Sanità, "sono zoonosi causate da virus trasmessi da vettori artropodi (arthropod-borne virus, come per esempio zanzare, zecche e flebotomi) tramite morso/puntura. Interessano sia l’uomo che gli animali. Al momento attuale si contano oltre 100 virus classificati come arbovirus, in grado di causare malattia nell’uomo. La maggior parte di questi appartengono a famiglie e generi tra i quali i Togaviridae (Alphavirus), i Flaviridae (Flavivirus) e i Bunyaviridae (Bunyavirus e Phlebovirus). In Italia, gli arbovirus possono essere causa di infezioni sia importate sia autoctone e possono causare malattie con presentazioni cliniche diverse. Per questo motivo, le arbovirosi devono essere considerate nella diagnosi differenziale in caso di storia di viaggio all’estero o in presenza di nota diffusione sul territorio nazionale. In Italia, sono soggette a sorveglianza speciale le seguenti arbovirosi: Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, Usutu, Encefalite da zecca (Tbe) e le infezioni neuro-invasive da virus Toscana. Le attività di sorveglianza integrata delle arbovirosi in Italia sono coordinate dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e, nel caso delle sorveglianze dei virus West Nile e Usutu dall’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise (Izs-AM), in collaborazione con il ministero della Salute che, periodicamente, pubblica Piani di sorveglianza e risposta al fine di garantire un’individuazione precoce dei casi e ridurre il più possibile una eventuale diffusione".