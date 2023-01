Castrocaro, ai nastri di partenza un corso per diventare volontari della Croce Rossa

Diventare volontari della Croce Rossa Italiana. Lunedì, alle 20.30, nella sede della Croce Rossa di Castrocaro (via P. Battanini 13) sarà presentato il corso di formazione. Dopo tredici incontri serali, due volte a settimana, i corsisti entreranno nella più grande associazione umanitaria del mondo con la possibilità di svolgere attività in ambulanza, a supporto delle persone vulnerabili, con i più giovani e in contesti di emergenza e tanto altro. Il corso è aperto a tutti i cittadini a partire dai 14 anni di età ed è gratuito. Iscrizioni entro il 1 marzo. Per info: 320-8593696 (Ufficio CRI)