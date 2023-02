Castrocaro, al Comitato Genitori una nuova bacheca e una donazione di mille euro

L'amministrazione comunale ha consegnato al Comitato Genitori di Castrocaro Terme e Terra del Sole le chiavi della nuova bacheca allestita all'ingresso del giardino scolastico per pubblicizzare le proprie comunicazioni. Ma l'occasione è stata anche per consegnare mille euro offerti dai volontari del fuoco di Terra del Sole all'associazione delle famiglie del Comune romagnolo. Presenti alle consegne il sindaco Francesco Billi, i componenti della Giunta Comunale, il preside dell'Istituto Comprensivo Antonio Citro, Roberto Biondi in rappresentanza del sodalizio terrasolano e la presidente del Comitato Genitori Sara Piazza, che ha ringraziato le istituzioni e i volontari del fuoco per il sostegno.

"La nostra comunità scolastica può contare su un Comitato Genitori attento e attivo: questa è una grande fortuna che facilita anche i rapporti fra le famiglie e le istituzioni - commenta il sindaco -. A nome della Giunta e dell'amministrazione ringrazio i genitori che si stanno impegnando in questo senso, come dimostrato dal successo dell'evento natalizio Angeli in Coro che ha visto tornare protagonisti i nostri alunni dopo gli anni della pandemia. Allo stesso modo ringraziamo i volontari del fuoco di Terra del Sole guidati dal Presidente Ennio Montanari: la donazione del contributo ha rappresentato un bel momento di collaborazione fra diverse anime paesane che si dedicano alla crescita della nostra collettività".