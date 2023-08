Castrocaro, assestamento di bilancio. Il sindaco Billi: "Conti appesantiti dall'alluvione, ma andiamo avanti"

"L'alluvione sta appesantendo il lavoro amministrativo, ma andiamo avanti e grazie anche allo sforzo degli uffici proseguiamo nell'adempimento del programma". Così il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, ha aperto lunedì il Consiglio comunale che ha trattato la tematica dell'assestamento di bilancio. Il primo cittadino ha garantito che "non sarà perso l'anno per quanto riguarda le opere pubbliche e in queste settimane hanno aperto i cantieri di Via Gramsci e delle Mura di Terra del Sole".

"Nei prossimi mesi avvieremo anche i primi lavori riguardanti gli asfalti, mentre la procedura Pnrr per la nuova mensa scolastica procede in maniera serrata - è stato rimarcato -. Ringraziamo la Fondazione per gli 80mila euro destinati a primi interventi sulla zona alluvionata del Parco Fluviale e dell'Impianto Sportivo, nonché la Provincia che, come da accordi, ha iniziato a sistemare alcuni tratti del manto stradale della Provinciale 54. Avremmo voluto rendicontare in assemblee pubbliche il primo anno di mandato, ma gli eventi avversi ci hanno imposto di rinviare gli appuntamenti a settembre".

La vicesindaca Silvia Zoli ha poi esposto in merito all'assestamento di bilancio: "Dall'avanzo libero verranno destinati oltre 100mila euro. Di questi quasi la metà servirà per spese di progettazione, considerando anche i danni idrogeologici conseguenti agli eventi di maggio. Sono previsti inoltre finanziamenti per spese minori, come il rifacimento del pozzo di Terra del Sole dietro la Chiesa di Santa Reparata e il cofinanziamento di un'area giochi inclusiva pensata per la disabilità."

Tremila euro verranno inoltre finalizzati all'acquisto di fototrappole che serviranno per contrastare atti di vandalismo e abbandono di rifiuti. Durante la seduta sono state anche approvate la convenzione fra il Comune e Forlì Mobilità Integrata per il servizio di attestazione di idoneità sanitaria e abitativa degli alloggi relativamente ai ricongiungimenti familiari e le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale e Sindaco dei Ragazzi. Quest'ultima delibera ha ratificato le istanze votate dai ragazzi stessi per svolgere le assemblee del loro Consiglio in orario scolastico e per introdurre la decadenza dalla carica per i giovani consiglieri uscenti dalle classi terze della scuola secondaria di I grado.