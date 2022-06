Castrocaro, con lo sport riparte la stagione alberghiera. Ed uno storico hotel riapre con una nuova gestione

Ricomincia la stagione alberghiera a Castrocaro Terme e Terra del Sole. In questi ultimi giorni gli alberghi di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno ospitato numerosi atleti per più manifestazioni sportive: grazie alla collaborazione fra l'amministrazione e il Coni, nel weekend 28-29 maggio sono stati ospitati circa 110 atleti oltre a 50 giudici per il torneo di Karate negli alberghi Pierina, Mucciolini, Park hotel e Belvedere. "Il prossimo 17 giugno ospiteremo, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Forlì e la Pallacanestro 2.015 Forlì, la squadra di pallacanestro nazionale ucraina Under 20 che risiederà al Park Hotel per allenarsi per il campionato europeo", annuncia il sindaco Marianna Tonellato.

"L'amministrazione e la comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole accoglierà con un caloroso abbraccio questi giovani affinché la loro permanenza possa essere piacevole nel nostro territorio, dove li aspettano l'allenamento, l'incontro con i giovani del Comune e visite guidate da parte del nostro Club di prodotto Castrumcari - prosegue il primo cittadino -. L'augurio che facciamo a questi giovani atleti è che possano presto tornare nel loro Paese finalmente in pace e non con le drammatiche immagini di guerra a cui assistiamo ormai da mesi".

Le titolari del Park Hotel, detto anche “l'Albergo del Sorriso”, Donatella e Cinzia Castelli esprimono "gratitudine" e affermano "che l'accoglienza e l'attenzione, unite all'affetto, saranno gli elementi cardine della ospitalità dell'albergo castrocarese. Una stagione che riparte all'insegna dello sport e anche del calore umano, come è nella cultura dell'accoglienza turistica da sempre di Castrocaro Terme e Terra del Sole". Anche l'Hotel Ambasciatori ha aperto con una nuova gestione: si tratta di GIovanni Passeri, albergatore della riviera romagnola ma non solo, avendo anche un albergo in località Primiero in Trentino.

"Il nostro Comune continua ad avere una capacità ricettiva importante rispetto ai Comuni limitrofi, per questo è importante continuare a coltivare rapporti e sinergie per far soggiornare turisti e non solo che abbiano eventi e manifestazioni intorno a noi - conclude Tonellato -. Lo sforzo è quello di continuare a sviluppare contatti e collaborazione con gli organizzatori di eventi sportivi e con i nostri albergatori, sotto la gestione complessiva del nostro Consorzio Castrumcari".