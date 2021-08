Castrocaro, conclusi i lavori sulla Statale Tosco-Romagnola: l'incrocio pericoloso reso più sicuro

Nelle settimane scorse era stato messo in sicurezza anche il ponte del Pigalle

L'Anas ha ultimato nei giorni scorsi alcuni lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 67. In corrispondenza dell'incrocio con la Strada Provinciale 56, teatro di diversi incidenti negli ultimi mesi, si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, oltre all'inserimento di un pannello luminoso che indica la pericolosità dell’incrocio e invita gli automobilisti a moderare la velocità. Ma non è l'unica opera portata a termine.

Nelle settimane scorse era stato messo in sicurezza anche il ponte del Pigalle. "I lavori sono funzionali all’opera della rotatoria di via Ladino che inizierà a breve: la progettazione a cura del Comune di Castrocaro è ultimata ed è stata già trasmessa, mentre i lavori saranno a carico completamente di Anas - spiega il sindaco Marianna Tonellato -. Ringrazio Giacomo Donà e Mattia Lanzi di Anas, che da poche settimane sono incaricati per il nostro territorio, ma hanno davvero fatto già la differenza".