Castrocaro, festa per i 27 anni della Croce Rossa

La Croce Rossa di Castrocaro ha compiuto 27 anni. Si è svolta con una cena conviviale sabato 2 settembre, la festa per i 27 anni della Croce Rossa di Castrocaro presso l’area delle feste di Pievesalutare, alla presenza dell’Assessore Paolini, del Comandante locale dei Carabinieri, del Consiglio Direttivo CRI e di numerosi Volontari e Dipendenti.

Con l’occasione sono stati inaugurati tre mezzi: un camper polifunzionale, utilizzato per le attività dei giovani e per le attività di prevenzione e tutela della salute ed una vettura ibrida per gli spostamenti cittadini, donate dal Sig Guelfo Collini in memoria del fratello Enzo; il terzo mezzo benedetto da Don Urbano invece è un pick-up per le attività di protezione civile già operativo durante la recente alluvione, acquistato con il contributo del 5x1000.