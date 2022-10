Castrocaro, gli studenti di terza media studiano l'acqua e le sue potenzialità. Anche una gita al Lago del Vajont

Al via alla scuola media "Dante Alighieri" di Castrocaro Terme e Terra del Sole un progetto a tutto tondo sviluppato dai docenti delle classi terze su un tema quanto mai attuale e delicato: l’acqua. Come afferma il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone, Antonio Citro, "non si tratta di un progetto più importante di altri, ma semplicemente di attività multidisciplinari e articolate durante l’anno scolastico che mettono in evidenza come l’intero corpo docenti può lavorare in squadra e in sinergia per affrontare tematiche a qualsiasi livello diffondendo cultura, entusiasmo, riflessione, curiosità e anche sviluppare quel senso critico nei ragazzi in un’età sicuramente complessa dal punto di vista della crescita psicofisica".

Il preside spiega poi titolo, obiettivi e finalità di “La banca dell’acqua, tra luci e ombre”, con un cronoprogramma inserito nelle ore di educazione civica e curriculari che vedrà una fitta collaborazione con enti e istituzioni tra i quali Romagna acque-Idro-Atlantide, il Consorzio di Bonifica della Romagna, ma anche delle Marche, l’ente acque umbre toscane, il Comitato dei sopravvissuti del Vajont oltre che beneficiare del supporto dell’amministrazione comunale della cittadina termale e del Comitato genitori.

"Come suggerisce il titolo si parlerà di dighe e conseguenti laghi artificiali - spiega Citro -. Il lavoro a 360° riguarderà ovviamente l’educazione alla cittadinanza attiva dei nostri ragazzi al di là del naturale studio tecnico e paesaggistico delle opere strutturali e naturali. Si porrà l’attenzione sulle finalità irrigue, di acqua potabile e di produzione energia elettrica che i laghi generati possono rappresentare, riflettendo tuttavia, anche sui rischi che essi possono causare alla popolazione se l’uomo non considera sapientemente la logistica in fase di progettazione e costruzione degli sbarramenti corrispondenti. Verrà valutato inoltre l’impatto ambientalistico della costruzione di una diga ma anche l’indotto a livello turistico che il conseguente lago può rappresentare per il territorio di riferimento".

Le dighe e laghi che verranno studiati, approfonditi e visitati saranno quattro Lago di Mercatale-Sassocorvaro (Pesaro Urbino) con finalità irrigue e di acqua potabile con relativa diga (Classe 3°A), il Lago di Montedoglio-Madonnuccia (Arezzo) con finalità irrigue, di acqua potabile e di controllo altezza del lago Trasimeno (Classe 3°B), il Lago di Ridracoli con finalità di acqua potabile e relativa diga (classe 3°C) e il Lago del Vajont (Belluno) e relativa diga con finalità ipotetica, prima del disastro, di produzione di energia idroelettrica (tutte le classi). Le uscite didattiche vedranno protagoniste le classi una per ogni luogo, mentre nel viaggio alla Diga del Vajont verranno coinvolti tutti gli alunni e il 22 aprile verrà organizzato anche il viaggio riservato ai genitori per suggellare quel patto educativo, firmato tra le parti ad inizio anno scolastico.

"Una menzione particolare nello studio e approfondimento riguarderà quest’ultimo luogo che ha rappresentato una delle più grandi catastrofi evitabili causate dall’uomo a livello nazionale e internazionale - spiega Citro -. A 59 anni dalla tragedia del Vajont, ricordare e approfondire quanto è accaduto riveste ancora un senso profondo, come invita a riflettere l’istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo”, da celebrare proprio il 9 ottobre, anniversario della catastrofe. Si apre quindi il discorso alla considerazione del ruolo dell’ambiente ignorato, calpestato e sempre più spesso in grado di reclamare il conto all’uomo. Il Vajont è l’emblema dell’arroganza, dell’incuria e della superficialità con cui l’uomo stesso ha pensato di poter utilizzare la natura a proprio esclusivo e miope vantaggio economico, senza considerare rischi e conseguenze. È altresì il simbolo di quanto possano influire sulla vita (e sulla morte) dei singoli, in assenza di adeguati controlli, insipienti decisioni prese con negligenza da pochi uomini".

"Recentemente l’Unesco ha dichiarato il disastro del Vajont come un esempio negativo mondiale di ciò che poteva essere evitato - prosegue Citro -. Il nostro Paese, ora più che mai provato da disastri naturali, fragile per definizione nella sua morfologia, lancia la sfida alle giovani generazioni affinché la sua grande ricchezza ambientale, le montagne, le acque, continuino ad appartenere a tutti e per questo vengano adeguatamente protette, preservate da interventi che ne alterino l’assetto e inneschino le condizioni per il verificarsi di nuove catastrofi. Il progetto ad ampio raggio e pluridisciplinare mira, dunque, anche a sensibilizzare e sviluppare la consapevolezza dei rischi derivanti da interventi che potrebbero sconvolgere gli equilibri del territorio o da atteggiamenti che ne sottostimano le caratteristiche".

"Intende infine portare a riflettere sulla necessità di tutelare il nostro patrimonio ambientale per preservare l’integrità di quello umano e più ampiamente quello della responsabilità a tutti i livelli perché un domani i nostri ragazzi potrebbero rivestire ruoli chiave nella società dove è in gioco la vita e così forse si ricorderanno di ciò che è stato fatto in terza media - prosegue -. A tale scopo rivestirà particolare importanza ascoltare dalla viva voce dei sopravvissuti al disastro del Vajont, la testimonianza di quanto accaduto, nella convinzione che la grande storia debba essere narrata anche dalle storie degli individui che l’hanno vissuta almeno fino a quando sarà possibile; per questo a Castrocaro il 4 febbraio 2023, i ragazzi incontreranno, nel giorno del suo compleanno, Micaela Coletti di Longarone, salvata il 9 ottobre 1963 a 12 anni, quasi la loro età attuale".

Sabato 13 maggio, conclude il dirigente, "avverrà infine un incontro pubblico, stile conferenza, in cui gli alunni delle classi restituiranno, a piccoli gruppi, quanto appreso durante le varie fasi dell’intero progetto. Tutte le attività saranno dedicate a Tiziana Olivoni, insegnante di Forlì in servizio nella scuola di Longarone nel 1963, deceduta quella drammatica notte. Una scuola in evoluzione fatta non solo di libri, ma anche e soprattutto di esperienze concrete".