Castrocaro, i consiglieri comunali visitano il cantiere della palestra: "Impegno serio e costante"

Si è svolta mercoledì la visita dei consiglieri comunali di Castrocaro Terme e Terra del Sole al cantiere della nuova palestra, che verosimilmente tornerà a disposizione degli alunni a cominciare dal prossimo anno scolastico: un appuntamento informativo concesso e gestito dai responsabili tecnici municipali. "C'è grande soddisfazione nel constatare che, dopo sette lunghi anni, ora manca davvero poco al traguardo di questo complicato percorso ad ostacoli iniziato nel 2017 - commenta il capogruppo della lista civica "Per Billi Sindaco", Daniele Vallicelli -. Vinte le elezioni nel 2022, abbiamo ereditato un cantiere appena abbozzato che necessitava di ulteriori importanti risorse per proseguire".

"Guardando oggi la palestra ormai terminata risulta evidente e incontestabile il notevole sforzo dell'Amministrazione in carica per sbloccare la situazione e risolvere una vicenda che appariva tutt'altro che scontata. Infatti, per scorgere il lieto fine, la Giunta ha dovuto reperire, in nemmeno due anni, circa un milione di euro aggiuntivo, riuscendo ad ottenere dallo Stato gran parte della cifra, ma anche destinando quest'anno oltre 300mila euro di avanzo di bilancio", prosegue.

"Sappiamo che una simile spesa limiterà gli interventi per il 2024, ma il gruppo di maggioranza si è assunto la responsabilità di portare a termine questo cantiere considerandolo una priorità fin dall'inizio del mandato e condividendo l'urgenza di restituire un'infrastruttura così importante ai nostri giovani e alla nostra comunità scolastica", aggiunge. Conclude Vallicelli: "Rivolgiamo un ringraziamento in primis alla Giunta Comunale, nonché ai tecnici coinvolti, per l'impegno serio e costante dimostrato nell'intento di portare finalmente a termine un'opera che la cittadinanza ha pazientemente atteso per lungo tempo."