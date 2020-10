Castrocaro, il Comune incentiva le nuove attività: confermati i contributi anche per il 2020

La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha confermato anche per il 2020 la concessione dei benefici per l’apertura di nuove attività commerciali, artigianali di produzione e vendita, artigianali di servizio (queste ultime intese con apertura al pubblico e svolgimento dell’attività in sede), pubblici esercizi e produttori agricoli. Gli interessati possono presentare richiesta per la concessione di contributi entro il 31 dicembre 2020. Il contributo previsto per ciascuna azienda è di mille euro, fino alla concorrenza del complessivo fondo di 5mila euro secondo l’ordine dell’arrivo. La manovra prevederà anche il rimborso della tassa sui rifiuti corrispettiva relativa ai primi due anni solari di esercizio dell’attività, in modo da sostenere ulteriormente le fatiche imprenditoriali di chi voglia investire sul territorio comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.