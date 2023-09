Castrocaro, il sindaco rendiconta: "Voci nuove non sarà un'operazione nostalgia, ma un nuovo percorso"

Si è svolto nella serata di venerdì l'incontro pubblico indetto dall'Amministrazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole per rendicontare i primi 15 mesi alla cittadinanza. L'incontro ha avuto luogo in Piazza d'Armi per illustrare le modalità di svolgimento dell'imminente Festival Voci Nuove. "Avremmo voluto aggiornare tutti a inizio giugno, alla scadenza del primo anno di mandato, ma l'alluvione ha stravolto l'agenda e le priorità dell'amministrazione", così ha esordito il Sindaco Francesco Billi.

"Per l'amministrazione non è stato un inizio di rendita: abbiamo dovuto reperire oltre un milione di euro per sbloccare le opere pubbliche nel nostro Comune. Ad esempio centomila euro per avviare il cantiere di Via Gramsci, oltre centomila euro per i lavori che partiranno a breve nel centro storico di Castrocaro e ovviamente i 600 mila euro che mancavano per terminare la nuova palestra scolastica che, come sempre affermato dall'amministrazione, stiamo cercando di concludere entro l'anno. Il primo piano di asfalti riprenderà a inizio ottobre, insieme al rifacimento della segnaletica orizzontale: non accontenteremo subito tutto il fabbisogno, questo è scontato, ma fin dal primo anno, nonostante l'alluvione, ci siamo fatti da una parte per iniziare a risolvere le numerosissime criticità accumulate."

Un'ampia parte dell'intervento ha riguardato ovviamente l'imminente evento della Finale del Festival Voci Nuove, che si svolgerà in Piazza d'Armi a Terra del Sole venerdì 22 settembre: "Gli allestimenti inizieranno martedì 19, cercando di arrecare il minor disagio possibile ai residenti: la chiusura della viabilità principale sarà necessaria solamente per le prove e la registrazione dello show. Terra del Sole non verrà chiusa al pubblico per la finale: dalle 21 circa si potrà entrare e assistere in piedi allo spettacolo, fino ad eventuale esaurimento posti. Non sarà un'operazione nostalgia, ma l'inizio di un percorso nuovo per rilanciare la manifestazione in termini attuali: ci interessa soprattutto che i giovani talenti tornino a Castrocaro, che aumenti l'impatto mediatico dell'evento e che il nostro palcoscenico apra la strada ad artisti di successo. Ci vorrà tempo, ma siamo fiduciosi di poter riqualificare questo patrimonio musicale".

Il resoconto ha poi affrontato il tema dell'alluvione: "Le conseguenze del cataclisma stanno ancora condizionando il territorio e il lavoro amministrativo. Stiamo valutando tutte le modalità possibili per affrontare i principali problemi, anche sollecitando le istituzioni competenti, dalle frane al parco fluviale e agli impianti sportivi. Stanno arrivando alcuni finanziamenti anche importanti, ma la situazione è molto complessa e serviranno ancora mesi per sistemare i danni maggiori."