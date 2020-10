Castrocaro, il sindaco si mette in isolamento: la figlia frequenta la scuola materna con un caso positivo

Sono sei i nuovi positivi al covid-19 nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A dare notizia è il sindaco Marianna Tonellato sulla propria pagina Facebook, annunciando anche l'attivazione di un punto tamponi in via Battanini nella sede dell'Avis. La struttura è stata allestita dall'amministrazione comunale in collaborazione col presidente dell'Avis, Roberto Pizzigati. Accedono solamente coloro che sono stati contattati dall'Igiene Pubblica. Nel frattempo il sindaco ha deciso di mettersi in isolamento preventivo in attesa di conoscere l'esito del tampone della figlia, che frequenta la scuola materna di Pieve Salutare, dove è stata comunicata una positività con conseguente messa in quarantena fino al 23 ottobre dell'intera classe. " Ho deciso, come suo genitore convivente, di non avere rapporti con nessuno fino ad esito negativo del tampone", ha comunicato Tonellato su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino ha predisposto la sanificazione dell’intero Palazzo Comunale, avvisato tutti i dipendenti ed i contatti stretti degli ultimi 3 giorni per spiegare la situazione. "Le mie precauzioni non sono dovute, in quanto io non sono in quarantena, ma credo sia questione di buon senso e responsabilità operare così. Pertanto mi sento di pregare tutti quelli che si trovino nella medesima situazione (contatti indiretti di casi positivi), di rimanere quanto più possibile a casa e avvisare i propri contatti stretti (soprattutto se bambini o persone fragili)". Tonellato continuerà a lavorare da casa fino all’esito del tampone "e gestire la situazione esattamente come durante il lockdown".