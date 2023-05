Punto di accoglienza in Municipio a Castrocaro: evacuate 12 persone e salvato un mezzo di soccorso

Stanno trovando sistemazione nelle abitazioni dei famigliari le dodici persone evacuate a Castrocaro a causa delle inondazioni che hanno raggiunto le case. Per fare fronte all'emergenza è stata aperto il punto di accoglienza nella sala consiliare del Municipio. Nel pomeriggio, in via del Molino, è avvenuto il salvataggio con elicottero e gommone dei Vigili del Fuoco di un mezzo della Protezione Civile rimasto coinvolto nell'esondazione durante le operazioni di evacuazione di alcune famiglie.

"La viabilità collinare sta franando - dice il sindaco Francesco Billi - e non si contano le abitazioni allagate. Stiamo cercando di intervenire in ogni situazione di criticità per evitare che le persone si trovino isolate". A dare supporto alle operazioni di emergenza è arrivata in queste ore una colonna mobile della Protezione Civile del Trentino Alto Adige.

Intere famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli allagamenti e sono in attesa di una sistemazione in strutture alberghiere. Esondati il fiume Montone e il Rio Cozzi, canali in piena e fossi che tracimano. “La situazione è drammatica come mai avvenuto prima: ha esondato tutto l’esondabile - aveva dichiarato nel pomeriggio il sindaco Billi -. Raccomandiamo prudenza ai cittadini, evitando spostamenti e cercando di restare ai piani alti delle abitazioni. Stiamo prestando soccorso agli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto sommerse dall’acqua".

La circolazione è critica su tutto il territorio comunale, dove le scuole sono chiuse e allagate. In queste ore è arrivata a supporto una colonna mobile della Protezione Civile dal Trentino Alto Adige e nella serata di martedì sono stati distribuiti i sacchi di sabbia. “Le strade sono diventate dei torrenti - aveva aggiunto il sindaco -. La priorità è assicurare l’incolumità delle persone, stiamo facendo tutto il possibile”. Sono attivi due numeri per segnalare situazioni di pericolo e criticità: 3487392441 e 3341566956.