Castrocaro, nuova palestra scolastica: l'attesa fumata bianca, affidati i lavori

Consegnati i lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il complesso sarà realizzato dalla ditta appaltatrice Esteel di Roma, che ha sottoscritto il contratto di appalto. L’importo complessivo di quadro tecnico economico è di 2.141.054,77 euro comprensivo dei lavori principali e di completamento, somme a disposizione dell’amministrazione comunale e ribasso d’asta. Cinquecentomila euro sono finanziati dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, 1.157.000 euro dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 343mila euro attraverso il mutuo della cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale, 60mila euro da fondi del bilancio comumale e 81.054,77 dall'avanzo d'amministrazione del 2019 per gli interventi di completamento. L’opera verrà realizzata entro 455 giorni dal verbale di consegna.

Afferma il sindaco Marianna Tonellato: "L'amministrazione è particolarmente soddisfatta del risultato ottenuto. Si tratta difatti della realizzazione di una palestra già predisposta per i requisiti Coni, e non già di una semplice palestra scolastica; il suo finanziamento è dovuto quasi esclusivamente a risorse esterne, non gravando pertanto sul bilancio comunale e sulle tasche dei nostri Concittadini. I tempi avuti per la ricerca delle risorse finanziarie, di progettazione, di preparazione della gara d’appalto e di aggiudicazione, nonché di realizzazione, sono stati assolutamente in linea con i tempi previsti per queste procedure e non hanno subito alcun ritardo, malgrado l’emergenza Covid".

"Inoltre - prosegue il primo cittadino -. è in corso di sottoscrizione in questi giorni il contratto di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per intervento di miglioramento sismico con recupero del Mastio della Fortezza di Castrocaro. Il servizio di progettazione è finanziato in toto dal Ministero dell’Interno di concerto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 18 novembre 2019. Seguirà quindi l’intervento, dell’importo complessivo di 350mila euro, che è stato cofinanziato per 210mila euro con fondi della Regione Emilia Romagna e che risulta inserito della programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023 annualità 2021".