Castrocaro, proliferazione delle mosche. Il sindaco spiega il perchè e annuncia: "Installate trappole biologiche molto efficaci"

Si è conclusa nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole la pulizia delle scarpate esterne che prosegue in direzione Bagnolo, come da cronoprogramma dell’Ufficio Tecnico. A darne informativa è il sindaco Marianna Tonellato, che aggiorna anche sui lavori di di rifacimento dei marciapiedi in via Lega: "Sono ultimati, mentre sono in via di ultimazione quelli in via del Lavoro. Sono iniziati da poco quelli antistante la farmacia di Terra del Sole, dove verranno abbattute le barriere architettoniche per l’accesso ai disabili".

Il primo cittadino aggiorna anche sulla proliferazione delle mosche avvenuta negli ultimi giorni: "Ringrazio la Ausl e la Polizia Provinciale per i severi controlli effettuati nei giorni scorsi. Purtroppo alcuni spandimenti da parte di allevamenti privati non prontamente ricoperti, sommati al forte caldo, hanno fatto prolificare le mosche. Su tutto il territorio comunale sono state installate trappole biologiche molto efficaci che raccolgono quotidianamente centinaia di mosche e vengono prontamente sostituite per la buona riuscita del trattamento".