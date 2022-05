Castrocaro, restauro di Piazza Martelli: il sindaco Tonellato presenta il progetto ai cittadini

Il sindaco Marianna Tonellato, insieme al vicensindaco William Sanzani e all’assessore Patrizia Campacci, ha incontrato i residenti della zona di Piazza Martelli, via Abate Mini, via Maltoni per presentare il progetto di fattibilità relativo al restauro della Piazza Martelli, assieme ai progettisti Alberto Ridolfi e Daniela Orioli.

"La piazza da decenni versa in una situazione di ammaloramento dovuto alle acque fognarie e alla presenza della fontana, per questo si tratta di un intervento molto atteso dalla città", evidenzia il primo cittadino.

I progettisti hanno presentato un primo progetto riguardante non solo la facciata della Piazza, ed il rifacimento degli intonaci e della scalinata, ma anche delle vie sovrastanti e sottostanti, al fine di definire, una volta per tutte, la situazione idrica, concentrandosi poi anche sull'estetica delle arcate (potendo, un domani, essere sfruttate in occasioni di eventi e/o mercati), dei marciapiedi e della pavimentazione della Piazza, che sarà arricchita da decori che faranno alzare lo sguardo verso il borgo superiore. Inoltre il progetto prevede la progettazione di una nuova illuminazione più moderna ed efficiente, anche dal punto di vista energetico.

"L'intervento è particolarmente sentito da tutti i residenti del centro storico di Castrocaro da tempo - conclude Tonellato -. Trattandosi di un progetto finanziariamente oneroso, andranno reperite risorse esterne che siamo convinti di ottenere nei prossimi mesi grazie al Pnnr. Il progetto di fattibilità ora ne2lle mani dell'Amministrazione, suddiviso in più stralci, è il punto di partenza fondamentale per dare finalmente, dopo tanti anni, concretezza alla sua realizzazione.