Castrocaro, sindaco e giunta si aumentano le indennità. Tonellato: "Ipocrisia quando attaccarono sullo stesso argomento"

Sindaco e Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole si aumentano l’indennità .Il Sindaco Francesco Billi passerà dai passati 2500 ai 3181 euro lordi quest’anno, 3523 l’anno prossimo, fino ad approdare ai 4000 del 2024. "Questo è un aumento dovuto ad un provvedimento dell’ex Governo Draghi, a cui la ex Sindaca Tonellato non aveva dato seguito, lasciando che la decisione fosse presa dalla nuova Amministrazione", ricorda il gruppo consigliare di opposizione Insieme per Crescere.

Ed aggiunge: "Il Gruppo Consigliare Insieme per Crescere ritiene che l’aumento dell’indennità sia legittima ed opportuna, riconoscendo finalmente il merito e la fatica di questa carica, che comporta molto impegno e numerose responsabilità civili e penali. Tuttavia, il silenzio circa la manovra mal coincide con la trasparenza e il dovere di informazione che si richiede per le decisioni politiche. Molti sindaci, infatti, in queste settimane hanno pubblicizzato gli aumenti delle proprie indennità e, addirittura, la rinuncia: è il caso della Sindaca di Premilcuore, che devolverà una cifra equivalente in beneficenza. È chiaro quindi che la decisione sia politica".

Tonellato sottolinea che "dietro questo silenzio - spiega - vi sia molta ipocrisia: all’indomani della mia vittoria, i consiglieri dell’allora minoranza Vallicelli e Ferrini denunciarono l’aumento dell’ indennità, che durante la Giunta del pensionato Luigi Pieraccini era stata dimezzata, per poi essere ripristinata da Tonellato che aveva dichiarato ancora prima delle elezioni che avrebbe lasciato il proprio lavoro per dedicarsi pienamente al mandato, sostenendosi dunque esclusivamente tramite l’indennità di mandato".