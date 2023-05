Castrocaro, tanti allagamenti: intere famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione

Intere famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli allagamenti e sono in attesa di una sistemazione in strutture alberghiere. Esondati il fiume Montone e il Rio Cozzi, canali in piena e fossi che tracimano. E' molto critica la situazione anche a Castrocaro Terme, dove il viale principale è completamente allagato e chiuso al traffico.

“La situazione è drammatica come mai avvenuto prima: ha esondato tutto l’esondabile - dice il sindaco Francesco Billi -. Raccomandiamo prudenza ai cittadini, evitando spostamenti e cercando di restare ai piani alti delle abitazioni. Stiamo prestando soccorso agli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto sommerse dall’acqua".

La circolazione è critica su tutto il territorio comunale, dove le scuole sono chiuse e allagate. In queste ore è arrivata a supporto una colonna mobile della Protezione Civile dal Trentino Alto Adige e nella serata di martedì sono stati distribuiti i sacchi di sabbia. “Le strade sono diventate dei torrenti - continua il sindaco -. La priorità è assicurare l’incolumità delle persone, stiamo facendo tutto il possibile”. Sono attivi due numeri per segnalare situazioni di pericolo e criticità: 3487392441 e 3341566956.