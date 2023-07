Castrocaro, zona collinare isolata dopo l’alluvione: comunità lancia raccolta fondi online per riparare la strada

Un gruppo di famiglie trasferitesi negli anni in una zona collinare vicino a Castrocaro Terme, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riparare la strada che li collega alla collina dove vivono in comunità, resa impraticabile dall’alluvione di maggio. "Abbiamo cercato - raccontano - di riportare una vita compatibile con la natura in questo angolo di Romagna. Purtroppo l'alluvione, qui da noi, - scrivono - si è tradotta in una serie di frane".

"Nei due chilometri di strada che ci permettono di arrivare alle nostre case - proseguono - lunghi tratti sono stati estremante danneggiati fino a renderli non percorribili. In questa strada - spiegano - cerchiamo di vivere in comunità, fra noi ed anche con la natura". "Per questo - aggiungono - pensiamo che una comunità ampia possa aiutarci a tornare a casa. Sarebbe molto bello che le comunità si aiutassero tra loro". La raccolta, arrivata a 1.700 euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/adotta-una-strada-per-oltrepassare-le-frane