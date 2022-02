Cava e Villanova senza medici di base, depositata la petizione: "Problema non risolvibile nell'immediato"

Come è stato spiegato in Consiglio comunale, è stata consegnata in municipio la petizione con 260 firme degli abitanti del quartiere Cava e Villanova per chiedere un intervento rapido nel risolvere la mancanza di medici di base in zona, dopo che tre medici di base sono andati in pensione e un quarto non è più operativo nell'ambulatorio di quartiere. Resta quindi un solo un medico di base, per una popolazione di circa 7.000 abitanti, “dove i più anziani hanno maggiori difficoltà a raggiungere ambulatori più distanti”, illustra in consiglio comunale la consigliera Pd Elisa Massa.

A quanto sembra il problema non potrà essere risolto in tempi previ, a sentire l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari: “La carenza di medici di base è una situazione di lungo corso e diffusa in tutt'Italia. A Forlì ci sono 66 medici di base, come a Cesena ma a fronte di circa 20mila abitanti in più”. Per Tassinari si tratta di “richieste condivisibili, abbiamo sollecitato il distretto sanitario forlivese per individuare un nuovo medico di base al quartiere Cava-Villanova. “Serve un segnale di nuove e massicce assunzioni di medici di base, per soddisfare le domande dei territori”, conclude Tassinari.