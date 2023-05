La foto che ha fatto commuovere il web: il cuore romagnolo batte forte tra fango e realtà

La sua foto ha fatto il giro del web ed è diventata l’emblema del cuore romagnolo. Un cuore grande. Si chiama Andrea ed è arrivato con la sua pala domenica pomeriggio per portare aiuto al quartiere Cava, uno dei più colpiti della città. Non si è risparmiato nel rimuovere il fango che ha ricoperto case e strade. E con loro la vita delle persone. “Era con noi nella squadra di sgombro - dicono alcuni volontari - ci ha dato una mano e abbiamo fatto amicizia anche se il tempo per parlare era poco. Ma aveva una grinta incredibile”.

Andrea non è passato inosservato alle telecamere di Domenica In, come si vede nel servizio andato in onda a cura di Ercole Rocchetti, in una diretta che ha dato testimonianza dell’immane lavoro che i residenti e i volontari stanno facendo per rimuovere fango e macerie. Alla Cava sono arrivati in tanti anche da altre città: da Pesaro, da Riccione, da Bolzano, da Trento, tutti insieme a spalare intorniando “Romagna Mia”.

Dai cittadini dei quartiere che hanno perso case e lavoro arriva un appello: “Abbiamo perso tutto ma non molliamo, e soprattutto abbiamo bisogno di aiuto: aiutateci perché abbiamo il fango alle ginocchia”.