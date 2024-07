"Cavalgiocare" apre il ciclo di attività gratuite per famiglie e bimbi al Centro Visita

A seguito del successo riscontrato durante l'estate scorsa, il Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli propone per il secondo anno un ciclo di attività gratuite per famiglie e bambini, in collaborazione con l’associazione Liberi e Selvaggi e Atlantide – Centro Visita del Parco. Gli appuntamenti saranno tutti gratuiti, sono pensati per famiglie e bambini e si svolgeranno dalle 9.30 alle 11.30 al giardinetto antistante il Centro Visita, in via Roma 34 (in caso di maltempo, con la possibilità di spostarsi all'interno degli spazi del Centro Visita).

Primo appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio con "Liberi e Selvaggi" che, con il loro originale metodo “Cavalgiocare”, proporranno attività di coordinazione, equilibrio e, infine, un piccolo laboratorio. Venerdì 26 luglio, le attività saranno a cura del personale del Polo Unico Famiglie e Giovani, con attività laboratoriali e di manipolazione, un momento di condivisione creativa tra grandi e piccini per sperimentare diversi materiali e tecniche.

Venerdì 2 agosto saremo ospiti del Centro Visita del Parco insieme ad Atlantide soc. coop, per una mattinata educativa e ricreativa dedicata alla natura e all'ambiente. Ultimo appuntamento, venerdì 9 agosto, sarà nuovamente con Liberi e Selvaggi ASD e il loro metodo Cavalgiocare. Per ogni attività è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Comune di Premilcuore.