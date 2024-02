Ecco i nuovi Cavalieri e Ufficiali della Repubblica. Medaglia d’onore a Edo Valmori, internato in un lager nazista

Il prefetto Rinaldo Argentieri ha consegnato alcuni importanti riconoscimenti recentemente conferiti dalla Repubblica a cittadini particolarmente meritevoli. La cerimonia, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia, tra le quali il presidente della Provincia Enzo Lattuca ed i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, si è svolta mercoledì scorso in prefettura. Alla memoria di Edo Valmori, da Predappio, militare internato in un lager nazista durante la seconda guerra mondiale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso una speciale medaglia d’onore, ritirata nell’occasione dalla figlia Viviana.

A ricevere il diploma di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, persone impegnate in attività d’impresa, nella pubblica amministrazione, in campo sanitario, nelle forze dell’ordine, in attività artistiche o nel volontariato. E' stato conferito il grado di Ufficiale a Romano Bazzocchi, Fabio Coppollino, Mauro Fabbretti, Adriano Maraldi e Antonio Maria Natale Mazzone. Nomina di Cavaliere della Repubblica a Mattia Altini, Mario Costabile, Alfiero Giorgi, Luca Bettini, Bernardino Mazzanti, Guido Pedrelli, Renato Pieroni, Vanni Ravaglioli, Fabrizio Ricci e Lorena Savastano.

Il prefetto ha anche consegnato il brevetto di Maestro del Lavoro a Stefano Albonetti, Gloria Bassi, Armando Casadei, Massimo Matteucci, Giuseppe Rossi, Massimo Saragoni e Massimo Soldati, "quali lavoratori subordinati, per oltre 25 anni, particolarmente meritevoli per perizia, laboriosità e rettitudine". Dal prefetto una particolare menzione alle allieve e agli allievi del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì, diretti dalla professoresa Marina Di Marco "per l’intensa esecuzione dell'inno nazionale".