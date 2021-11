Cavarei inaugura T-station academy, il polo formativo tecnologico a favore del sociale

Mercoledì 17 novembre alle 10.15 Cava Rei Impresa Sociale inaugurerà “T-Station” Academy in Via G. Spadolini, 27 presso la sede di Gencom nei pressi della stagione ferroviari di Forlì. T-Station Academy – Impresa Sociale è un progetto ambizioso, che mira a diventare un punto di riferimento nella costruzione di sinergie tra Comunità e Tecnologie, un polo formativo dove acquisire competenze in ambito tecnologico, specializzarsi, valorizzare e sviluppare le soft skills. Il valore aggiunto di questa Academy è il T-Lab, un luogo dove saranno superate le “barriere tecnologiche” e per consentire a tutte le persone, anche quelle svantaggiate, di restare al passo nell’epoca della rivoluzione digitale e tecnologica. T-Station Academy è frutto della collaborazione tra CavaRei e Gencom, società Var Group che è entrata nella sua compagine sociale per sostenere in modo costante e continuativo i suoi progetti. Gencom insieme a Var Group, realtà italiana che accompagna le aziende nel percorso di trasformazione digitale, ha coinvolto Cisco nel progetto T-Station Academy. Cisco, leader mondiale nel settore del Networking e dell’IT, ha sposato appieno il progetto donando a T-Station l’intera infrastruttura tecnologica e riconoscendola come Cisco Networking Academy, prima impresa sociale in Italia con questa qualifica.

“Questa è la storia di due imprese, CavaRei e Gencom, che condividono il forte legame con il territorio e la volontà di generare valore anche per la comunità” A dirlo è Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei, l’impresa sociale di Forlì che si occupa di persone disabili con lo sguardo all’innovazione. “T-Station Academy – prosegue la presidente – con il suo T-Lab sarà un laboratorio dove sperimentare come la tecnologia può supportare la qualità di vita delle persone, in particolare quelle più svantaggiate.Per raggiungere questo obiettivo occorre formare in modo specializzato anche agli operatori e le famiglie. Ecco perché T-Station è il luogo dove si può trovare tutto questo: sperimentazione e formazione”. “Come persona e come imprenditore, desidero prendere parte al cambiamento e renderlo sempre più inclusivo e ad alto impatto sociale. Questo è il motivo per cui, come persona e come imprenditore, sostengo Cavarei”. Spiega Davide Fiumi, Ad di Gencom. “Il sostegno a Cavarei non è solo impegno sociale e inclusività, ma un’opportunità per l’azienda dirafforzare il proprio Dna con un forte valore sociale, valore indispensabile per affrontare cambiamento e innovazione continua come nel nostro settore”.

“La riscoperta di un luogo da rigenerare era il punto focale di tutta l’operazione – sottolinea Paolo Venturi, direttore di Aiccon che per

primo ha dato il là al progetto -. L’idea era capire come lo spaziopromosso da Gencom potesse includere anche la vocazione di CavaRei, non in una logica compassionevole ma di responsabilità sociale dell’impresa. La mia proposta è stata far nascere un luogo che potenzia la missione dell’uno e dell’altro con una scommessa imprenditoriale per dimostrare che è un rapporto tra pari. E quindi prospettai la mission di Academy per l’impresa, che diventa una grande occasione di inclusione per CavaRei sempre in una logica abilitante. E in questo Davide Fiumi, Ad di Gencom, ha capito che non deve essere una operazione che costruisce reputazione ma è qualcosa che rientra nella mission generata da una impresa”. Tra i fondatori di T-Station Academy c’è anche lo Studio Romboli, società benefit che ha come mission la promozione della cultura dell’impatto sociale come valori essenziali di riferimento, che ha contribuito alla nascita dell’impresa sociale. Saranno presenti all’inaugurazione alle 10.15 il sindaco Gianluca Zattini e il vescovo monsignor Livio Corazza.