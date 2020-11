Cavi tranciati durante i lavori di posa della fibra ottica: parte del centro senza luce

Alcune aree del centro storico di Forlì senza pubblica illuminazione. Il disagio, informa il Comune, è una conseguenza di una problematica scaturita durante un cantiere di posa della fibra ottica. "Inavvertitamente, durante l’esecuzione di alcuni lavori, una ditta di Open Fiber ha tranciato tutti i cavi in via Allegretti - informa l'amministrazione comunale -. A causa di questo imprevisto ne sono derivate disfunzioni nell’erogazione continuativa della pubblica illuminazione in alcune limitate zone del centro storico di Forlì".

"In queste ore, l’Amministrazione sta lavorando in sinergia con la ditta appaltatrice dei lavori per il ripristino della situazione nel più breve tempo possibile", conclude la nota.