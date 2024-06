Si celebra Sant'Antonio da Padova: al santuario di Montepaolo la messa con il vescovo Corazza

Si celebra Sant'Antonio di Padova, santo particolarmente legato a Forlì e ai suoi dintorni. Per la festa liturgica del Santo, mercoledì 12 alle 20, nel piazzale del santuario di Montepaolo ci sarà la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza. Anche giovedì 13 alle 11 ci sarà la messa presieduta da un frate conventuale. Quest'anno, nell'eremo di Montepaolo vive una comunità di sorelle clarisse che continua a fare del santuario un luogo abitato e accogliente, nonostante i disagi dovuti alle frane legate all'alluvione dello scorso anno e delle successive scosse di terremoto.

A Montepaolo, Fernando Martins de Bulhoes, francescano portoghese vissuto nel Duecento, scelse di ritirarsi prima di rivelare il suo carisma da predicatore a Forlì. L'uomo morrà poi a Padova nel 1232, divenne santo e ora è universalmente noto come Antonio da Padova. Antonio, nel santuario sopra Dovadola, puliva il convento, cucinava per i confratelli, svolgeva la sua missione di sacerdote ma soprattutto passava il tempo in meditazione e in preghiera. Mentre si trovava nella località delle colline forlivesi fu raggiunto da una richiesta: fra Graziano, il provinciale di Bologna, gli disse che si sarebbero dovuti a recare a Forlì per un'ordinazione. Era il 24 settembre 1222 e il predicatore previsto era irreperibile. Toccò al giovane portoghese che non aveva mai parlato in pubblico, specialmente in un'occasione tanto importante e in un Duomo così gremito. La sua omelia fu breve, con voce profonda e sguardo magnetico, con parole semplici e maestose. Per questo motivo il Santo è anche noto come Antonio di Forlì, in ricordo della città in cui si rese noto al mondo e da cui iniziò la sua predicazione. Se ne andò da Montepaolo per svolgere la sua missione nell'Italia settentrionale e in Francia, specialmente in aree dove l'eresia era particolarmente diffusa e, vivendo ciò che predicava, confondeva gli eretici edificando i cattolici. Nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, Sant'Antonio di Padova è patrono di Predappio.