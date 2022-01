Celebrata a Dovadola la terza Festa della Beata Benedetta Bianchi Porro

La messa celebrata nella Badia di Sant’Andrea a Dovadola è stato il momento culminante della 3° Festa della Beata Benedetta Bianchi Porro a 58 anni dalla sua salita al cielo. La solenne liturgia è stata presieduta dal card. Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il Clero e concelebrata da mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, dal nuovo parroco di Dovadola don Giovanni Amati e da don Andrea Vena, biografo ufficiale di Benedetta.

In occasione della 3° Festa di Benedetta Bianchi Porro, beatificata il 14 settembre 2019 nel Duomo di Forlì, saranno disponibili la nuova edizione de “Gli Scritti completi” a cura di Andrea Vena, l’ultimo numero de L’Annuncio, notiziario dell’Associazione per Benedetta Bianchi Porro, con notizie, cronache e testimonianze sulla Beata e altre pubblicazioni, fra cui il libro “Beata Benedetta Bianchi Porro. Diario della beatificazione”, contenente i testi e le immagini della cerimonia di beatificazione, il racconto della guarigione miracolosa di Stefano Anerdi e il rituale della memoria liturgica della Beata. Il card. Stella è il 23° “principe della chiesa” che viene a Forlì e il 20° che sale fino a Dovadola per pregare e venerare Benedetta. Ha lavorato nel Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, dove è stato collaboratore del card. Achille Silvestrini, è stato Nunzio apostolico nella Repubblica centroafricana, in Congo, Ciad e infine a Cuba, dove nel gennaio 1998 accolse papa Giovanni Paolo II nella storica visita nell’isola caraibica. Dal 2013 al 2021 è stato prefetto per la Congregazione del Clero. E’ divenuto cardinale nel 2014. Si è ricordato anche il quarto anniversario della nomina a vescovo Corazza.