Celebrata a Meldola la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Anche Meldola ha celebrato mercoledì la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un appuntamento, sottolinea il sindaco Roberto Cavallucci, "per ricordare ancora una volta l'importante lavoro dei volontari e di tutti gli operatori Cri impegnati nel nostro paese e in tutto il mondo. Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità: questi i principi che animano tante donne e tanti uomini che ogni giorno salvano vite, sono al servizio di tutti noi e sanno portare con il loro simbolo, una croce rossa in campo bianco, una speranza".

"Croce Rossa è un’importante realtà del volontariato sempre al servizio della nostra comunità - prosegue il primo cittadino -: a Meldola indimenticabile è stato il lavoro dei volontari durante la pandemia così come durante l'alluvione del maggio scorso. Questo anno Croce Rossa a Meldola ha festeggiato 40 anni di storia sempre testimoniando solidarietà, aiuto e impegno. Davvero di cuore vorrei esprimere un grande e sincero ringraziamento a tutti i volontari, che per noi sono un esempio".