Celebrata la festa della Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe

La Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Forlì ha ospitato domenica scorsa la tradizionale Festa della Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe. Il vescovo Livio Corazza ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, assieme a Don Carlo Guardigli ed al parroco Don Germano Pagliarani. La celebrazione, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e il primo cittadino di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, ha visto la numerosa partecipazione dei volontari della Confraternita, del consigliere di presidenza della Federazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Cristina D’Angelo, del coordinatore zonale delle Misericordie Giancarlo Valenti e delle rappresentanze delle Misericordie di Galeata, Rocca San Casciano, Premilcuore, Castelbolognese e Sansepolcro.

Erano anche rappresentate le Associazioni Avis Comunale di Forlì e la Fraternita di Comunione e Liberazione, nonché "La Bcc" sede di Forlì con il vice presidente. "Quest’anno la festa ha acquistato un duplice significato - ricorda il governatore Gilberto Girani -: il ritorno della Festa della Misericordia a Forlì, dopo la pausa dovuta alla pandemia e il 50esimo anniversario della Fraternita di San Benedetto in Alpe, nata nel 1973. La nostra Confraternita nasce dall’impegno lungimirante di tanti volontari e da un’alleanza fra montagna e pianura per guardar avanti con speranza, assicurando una presenza efficiente e sicura dei servizi sanitari e sociali propri delle Misericordie nei territori di Forlì e comuni limitrofi e in quelli montani di Portico e San Benedetto".

"Questa giornata di festa con la gioia di stare insieme nella preghiera, nella riflessione e nell’agape fraterna è stata preziosa per riscoprire il nostro cammino vissuto con la forza dei valori evangelici di fraternità e di condivisione, testimoniati dalle opere di misericordia, svolte con disponibilità e stile del buon samaritano - continua Girani -. Durante la festa è stata sottolineata la necessità di avere a disposizione più volontari per meglio rispondere con generosità ed apprezzata professionalità alle numerose richieste di aiuto da parte di anziani, ammalati e persone con disabilità. Ci rivolgiamo, pertanto, a tutte le persone, uomini e donne, dai 18 agli 80 anni, perché valutino la possibilità di donare qualche ora del loro tempo a questa Confraternita".