Celebrati i 50 anni di ordinazione sacerdotale di Don Mauro Petrini. "Ha sempre una parola di fiducia e speranza"

Celebrati domenica scorsa nella cattedrale di Bertinoro i cinquant’anni di ordinazione sacerdotale di Don Mauro Petrini. La messa seguiva quella celebrata nella chiesa di San Nicolò di Meldola in occasione della Festa della Madonna del Popolo alla presenza del vescovo Livio Corazza, del parroco Don Enrico Casadio, di altri membri dell’ordine sacerdotale, della Protezione Civile di Meldola e di numerosissimi cittadini. "Sono state due bellissime cerimonie - sono le parole del primo cittadino meldolese Roberto Cavallucci, che ha partecipato al momento di festa insieme al sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni -. Come Sindaco di Meldola sono intervenuto nella chiesa di San Nicolò per testimoniare, ancora una volta, l'immensa stima, gratitudine e riconoscenza che tutta la Città prova nei confronti di Don Mauro che ha dedicato la vita a Dio ed alla sua comunità".

"Meldola ha avuto la fortuna ed il privilegio di avere Don Mauro come parroco per ben 35 anni: un servizio pastorale reso senza sosta e senza risparmio di energie - prosegue Cavallucci -. Don Mauro è stato una guida spirituale che ha saputo seminare speranza e fiducia nel futuro; un parroco che conosce tutti i meldolesi, che si è prodigato per il bene comune con particolare attenzione per chi aveva meno. E’ stato per Meldola un parroco speciale che si è preoccupato della sua comunità e di come mantenerla unita. E’ stato per me un prete che nei momenti più difficili causati dalla pandemia da covid, non ha mai mancato di starmi vicino, come sò che ha fatto con tante altre persone, con una parola consolatrice sempre carica di fiducia, di speranza e di incoraggiamento per il futuro".

La delegazione meldolese insieme a Don Mauro