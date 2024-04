Celebrato il 134esimo anniversario della morte di Aurelio Saffi

Il 134° anniversario della morte di Aurelio Saffi celebrato dai Mazziniani di Forlì. "Forlì è stata la città di Aurelio Saffi e nel centro della piazza più grande della città ne campeggia la statua, mentre nel primo circondario la Villa Saffi ricorda la dimora della famiglia e dove ora, in centro storico, ha sede l'istituto storico della Liberazione ci sono altri segni della dinastia Saffi - viene ricordato dalla Sezione Ami "Giordano Bruno" Forlì -. Non è una eredità semplice quella del triumviro della Repubblica Romana che anticipò un modello amministrativo di Comune democratico in tempi in cui dominava ancora il regime monarchico". Per la sezione Ami "Giordano Bruno", "come per la tradizione democratica e repubblicana il ricordo di Aurelio Saffi e di sua moglie Giorgina Craufurd restano esempi fulgidi ed eterni nella viva memoria di una intera comunità".