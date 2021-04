Celebrato il Venerdì Santo con la Via Crucis in forma statica

Celebrato il Venerdì Santo. L’atto di adorazione della croce mediante il bacio è stato limitato al solo presidente della celebrazione, mentre la Via Crucis si è svolta con i fedeli fermi al proprio posto. Per il Sabato Santo, "i fedeli che chiedono la benedizione delle uova le tengano sempre con sé, evitando che i recipienti che le contengono siano depositati su un medesimo piano, ed eventualmente toccati da mani diverse”, le indicazioni della Diocesi. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco. Per la liturgia battesimale, ci sarà il solo rinnovo delle promesse battesimali.