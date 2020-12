I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara portando nel cuore il collega Lorenzo

I Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno celebrato venerdì mattina la patrona Santa Barbara alla presenza del nuovo comandante provinciale Annalicia Vitullo, del prefetto Antonio Corona e del vescovo Livio Corazza. Una cerimonia semplice anche nel ricordo di Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco di 52 anni che il covid si è portato via il 9 maggio scorso. Vitullo ha annunciato che la caserma di viale Roma porterà proprio il nome del collega scomparso.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco sul territorio di Forlì-Cesena conta circa 250 pompieri effettivi (nelle sedi Forlì, Cesena, Forlì-aeroporto, Rocca San Casciano e Bagno di Romagna). Circa una trentina i posti in organico da coprire, ma si tratta di ingressi in arrivo per il nuovo servizio dell'aeroporto di Forlì. E poi tantissimi volontari, che animano le ulteriori sedi di Cesenatico, che quest'anno compie 10 anni di vita, Savignano, Modigliana e Civitella di Romagna.

Da un punto di vista operativo nel 2020 i vigili del fuoco, a livello provinciale, hanno eseguito 6.713 interventi, di cui 1684 di soccorsi a persone, 1.520 per incendi e 274 per incidenti stradali, a cui si aggiungono 197 sanificazioni per le quali i vigili del fuoco sono ora operativi. Importante anche l'azione ammimistrativa con 197 esami di progetto di prevenzione anti-incendio, 326 controlli di Scia, 46 commissioni di vigilanza, 194 servizi anti-incendio, 16 procvedimenti di polizia giudiziaria. Dal punto di vista della formazione 134 persone sono state rese idonee all'anti-incendio aziendale, 66 vigili sono stati addestrati alla specificità aeroportuale e 22 hanno conseguito la “patente aeroportuale”. Infine 450 alunni delle scuole primarie e secondarie sono stati coinvolti nel programma di 'Scuole sicure'.