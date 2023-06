La Forlì alluvionata celebra la Festa della Repubblica: "Questo 2 Giugno rappresenta l'ennesimo riscatto nazionale"

Dall'Inno di Mameli a "Romagna Mia". Sventola orgoglioso il tricolore, con l'azzurro terso dl cielo e un sole estivo a rendere ancora più brillante l'amata Piazza Saffi. La Forlì alluvionata celebra a testa alta la Festa della Repubblica, rendendo omaggio a chi è stato impegnato e lo è tutt'ora a risollevare un intero territorio ferito dalle calamità naturali di maggio, ma che non si arrende davanti a fango e voragini e che vuole ripartire davanti alle immagini di un territorio cambiato, non solo nella fotografia di una parte della città lunatica o in un entroterra devastato dalle frane, ma anche nell'animo.

Ma qual è il significato di questo 2 Giugno? La risposta è nelle parole del prefetto Antonio Corona: "Rappresenta il giorno del riscatto nazionale, l'ennesimo, perché non è la prima difficoltà in cui si imbatte il nostro Paese. Un Paese che è capace di sbagliare sicuramente, perché siamo tutti essere imperfetti, che cade, ma che sa sempre rialzarsi". E' la Romagna alluvionata l'immagine di una Italia che reagisce a testa alta: "Ciascuno si è rimboccato le maniche, dal singolo cittadino alle Amministrazioni, e nessuno si è lamentato. Qualcuno può aver battuto il pugno sul tavolo per avere gli aiuti necessari, ma nessuno si è mai lamentato e nessuno si è dato per battuto e sconfitto".

Il battito di mani di Piazza Saffi ha accompagnato il ringraziamento ai Vigili del Fuoco, al personale della Protezione Civile, ai volontari, agli "angeli del fango", forze dell'ordine e forze armate. "Lo stesso vescovo Livio Corazza non ha mollato nonostante fosse colpito dall'alluvione (si è allagato il Seminario in via Lunga, ndr) - ha continuato Corona -. E' questo il 2 Giugno e il significato che ne dobbiamo trarne". Il prefetto durante la cerimonia ha rinunciato agli onori alla massima autorità: "Vanno rivolti a chi è stato impegnato nell'emergenza, a tutti i cittadini e a chi non c'è più".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì scorso ha visitato i territori feriti dall'alluvione e dalle frane, ha rimarcato "l'instancabile impegno" di chi è stato parte attiva dell'emergenza, dando "testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità. È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi. Con uno sguardo che sappia, sempre, guardare oltre l’emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini. Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili a questo fine, così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da quelle messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in una logica di orizzonte ampio".